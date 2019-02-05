Код «желтый»: густой туман окутал ряд южных районов Китая

Пекин, , 07:06 — REGNUM Китайская государственная метеорологическая обсерватория объявила «желтый» уровень погодной опасности в ряде южных районов страны в связи с густыми туманом, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Густой туман накроет провинции Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянсу, а также город центрального подчинения Чунцин, сократив видимость в некоторых районах до менее, чем 200 метров, сообщили метеорологи.

По рекомендациям центра, водителям стоит снизить скорость передвижения на скоростных автомагистралях и дорогах общего пользования в указанных районах, в то время как аэропорты и морские порты должны предпринять все необходимые меры безопасности.

Отметим, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному. Как сообщало ИА REGNUM, в последний день января и первый день февраля 2019 года холодный фронт накрыл большую часть восточных районов Китая, принеся резкое падения температур.

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