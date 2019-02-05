В Китае вовсю закручивается кампания против нарушений у сфере медицины

Пекин, , 06:59 — REGNUM Власти Китая инициировали ряд проверок в связи с целым рядом громких скандалов, связанных с выявленными нарушениями в сфере здравоохранения, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Тринадцать центральных министерств совместно запустили в начале января 2019 года стодневную кампанию по борьбе с нарушениями, связанными с продажей продукции в сфере здравоохранения.

К настоящему моменту власти получили более 1,1 тыс. жалоб и помогли потребителям избежать потерь на общую сумму более 8,4 млн юаней ($1,24 млн), сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

В январе полиция арестовала основателя фармацевтической компании Quanjian Nature Medicine Technology Co. за мошенническую деятельность, которая привела к гибели семилетней девочки. Компания ложно рекомендовала свою продукцию, как эффективную в борьбе с раком.

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Против еще целого ряда компаний инициировано расследование. В частности, компания Infinitus была уличена в реализации товаров, которые привели к повреждениям сердца ребенка. В другом случае, медсестра одной из клиник города Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере Китая подменяла вакцины для детей более дешевыми, желая заработать.

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