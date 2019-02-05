За первый месяц 2019 года стихийные бедствия унесли жизни 7 человек в Китае

Пекин, , 05:03 — REGNUM Природные катаклизмы унесли жизни семи человек и нанесли ущерб 66 тыс. человек в Китае за прошедший январь 2019 года, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Китая, передает 4 января агентство Синьхуа.

Природные катаклизмы и стихийные бедствия, в число который входят наводнения, лесные пожары и град, уничтожили более 3,1 тыс. домов и повредили 5 тыс. га пшеницы, сообщили в министерстве. Они также нанесли прямой экономический ущерб в размере 180 млн юаней (около $26,7 млн).

Количество жертв у потерь на январь 2019 года в среднем были меньше, чем за тот же период предыдущих пяти лет, отметили в министерстве. Как сообщало ИА REGNUM, Китай выделил более 5,2 млрд юаней ($754 млн) на борьбу с катаклизмами в зимний период 2018 — 2019 годов.

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