В китайском Гуанчжоу резко возросли перевозки пассажиров в новогодний пик

Гуанчжоу, Китай, , 04:55 — REGNUM В городе Гуанчжоу на юге Китая с начала транспортного пика, связанного с Китайским новым годом, было зафиксировано 12,14 млн пассажиров, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

За указанный период с 21 января 2019 года, железнодорожный транспорт города «переварил» более 7,88 млн пассажиров, что на 9% больше, чем годом ранее за тот же период, в то время как авиаперевозки возросли на 7,9%, достигнув 1,68 млн пассажиров.

На четверть меньше пассажиров решили отправиться домой на празднование нового года автомобилем или автобусом в сравнении с тем же периодом 2018 года. В то же время, водным транспортом домой решило добираться примерно то же число людей.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортный пик, связанный с празднованием Китайского Нового года в Поднебесной, продлится в этом году с 21 января по 1 марта. Празднование Восточного нового года выпало в 2019 году на 5 февраля.

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