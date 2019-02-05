Пассажироперевозки в Китае в предновогодний пик бьют рекорды 2018 года

Пекин, , 04:44 — REGNUM Железнодорожная сеть Китая продолжила испытывать наплыв пассажиров в канун Восточного Нового года, которые стремятся успеть на праздничный ужин с семьей, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Для удовлетворения возросшего спроса на железнодорожные перевозки, китайские железные дороги выделили дополнительно 270 поездов. Порядка 9,3 млн поездок были совершены 2 февраля, что на 5,4% больше, чем годом ранее. 3 февраля этот показатель составил 5,48 млн, что на 3,6%, чем годом ранее.

Транспортный пик в Китая начался 21 января 2019 года и связан с новогодними праздниками, когда все китайцы, где бы они не находились, стремятся домой, чтобы отметить приход нового года в кругу семьи. Продлится транспортный пик до 1 марта. За этот период ожидается в обще сложности 413 млн железнодорожных поездок по всему Китаю или на 8,3% больше, чем в 2018 году.

Спрос на воздушные перевозки также вырос за последние недели. С 21 января по 3 февраля 2019 года авиакомпания China Eastern Airlines перевезла почти 2 млн пассажиров, что, опять же, на 8% больше, чем за тот же период годом ранее.

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