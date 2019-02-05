«Волшебные бобы» довели жителя Волгоградской области до колонии

Волгоград, , 04:47 — REGNUM Житель Волгоградской области был осужден на год колонии общего режима после приобретения через интернет средства для похудания «Волшебные бобы», содержащего запрещенное вещество, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что осужденный в сентябре 2018 года заказал через интернет в Казахстане средство для похудания, в котором содержится вещество «сибутрамин», являющееся запрещенным к провозу через российскую границу. Заказ был оформлен на его супругу. Когда женщина пришла за посылкой на почту, то была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина был признан виновным по статье «контрабанда сильнодействующих веществ», его приговорили к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Ростовской области суд приговорил банду, обвиняемую в контрабанде бензина на Украину. Суд назначил членам банды наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7,5 лет в колониях строгого режима. Преступники были задержаны в октябре 2015 года на границе при попытке перекачки бензина АИ-92.

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