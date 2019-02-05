Власти Китая в январе удалили из интернета миллионы вредных публикаций

Пекин, , 04:10 — REGNUM Власти Китая изъяли почти 1,5 млн незаконных публикаций и закрыли множество порносайтов в январе 2019 года в рамках общенациональной кампании по борьбе с незаконным контентом, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Более 700 тыс. пиратских книг были изъяты в Пекине в рамках кампании, сообщили в Национальному управлении по борьбе с порнографией и незаконными публикациями КНР. Около 500 тыс. пиратских компакт-дисков и 110 тыс. пиратских книг признанного китайского мастера романов в стиле боевых искусств Цзинь Юна, были конфискованы властями в Тяньцзине.

В то же время, в Шанхае было удалено более 31 тыс. единиц вредной информации и наказаны 7871 учетных записей за нарушения законов и правил в интернете. Власти провинции Хубэй закрыли 41 вебсайт, содержащих ненормативный контент и удалили 40 тыс. единиц вредной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае, по данным на конец января 2019 года из сети интернет было удалено более 7 млн единиц вредной информации в рамках кампании по созданию «здорового киберпространства».

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