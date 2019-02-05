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Зимний туризм в Китае за два прошедших года привлек почти 200 млн человек

Общество

Затраты для потребителей, связанные с зимним туризмом за этот период, значительно снизились, в то время как общественность продолжила демонстрировать растущий интерес к нему

Пекин, 5 февраля 2019, 03:58 — REGNUM  В общей сложности 197 млн человек занялось зимним туризмом в Китае с ноября 2017 по март 2018 года, говорится в ежегодном докладе, выпущенном Китайской академией туризма, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Затраты для потребителей, связанные с зимним туризмом за этот период, значительно снизились, в то время как общественность продолжила демонстрировать растущий интерес к нему, заявил главный редактор доклада Хань Юаньцзюнь. По его словам, зимний туризм вдохнул жизнь в китайское село и привел к значительной трансформации экономики сели.

Напомним, что зимний туризм, который включает в себя отдых, связанный со снегом и льдом, взрывными темпами развивается в Китае с 2015 года при участии центрального правительства страны. Это также связано с предстоящей Зимней Олимпиадой 2022 в Пекине, а также программой по борьбе с нищетой, которая к 2020 году должна превратить Китай в государства умеренного достатка населения во всех аспектах.

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Туризм
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