Зимний туризм в Китае за два прошедших года привлек почти 200 млн человек

Пекин, , 03:58 — REGNUM В общей сложности 197 млн человек занялось зимним туризмом в Китае с ноября 2017 по март 2018 года, говорится в ежегодном докладе, выпущенном Китайской академией туризма, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Затраты для потребителей, связанные с зимним туризмом за этот период, значительно снизились, в то время как общественность продолжила демонстрировать растущий интерес к нему, заявил главный редактор доклада Хань Юаньцзюнь. По его словам, зимний туризм вдохнул жизнь в китайское село и привел к значительной трансформации экономики сели.

Напомним, что зимний туризм, который включает в себя отдых, связанный со снегом и льдом, взрывными темпами развивается в Китае с 2015 года при участии центрального правительства страны. Это также связано с предстоящей Зимней Олимпиадой 2022 в Пекине, а также программой по борьбе с нищетой, которая к 2020 году должна превратить Китай в государства умеренного достатка населения во всех аспектах.