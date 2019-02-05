Во время Восточного нового года на дороги Китая выйдут 150 тыс. полицейских

Пекин, , 03:47 — REGNUM Более 150 тыс. полицейских были мобилизованы по всему Китаю обеспечивать безопасность дорожного движения во время празднования Китайского нового года, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Как сообщили в бюро управления дорожным движением в Министерстве общественной безопасности Китая, данные меры призваны обеспечить безопасность во время праздничной недели, которая начнется 5 февраля. На 17:00 по местному времени 4 февраля не было зафиксировано ни одного ДТП с количеством жертв более 5 человек.

Напомним, что Новый год по Лунному календарю в 2019 году выпал на 5 февраля. Начиная с этого дня в Китае стартует неделя Весеннего фестиваля, когда близкие родственники собираются дома, где бы они ни были, чтобы отметить приход нового года. В это время в Китае наблюдается транспортный пик.