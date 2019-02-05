Пользователи Twitter обвинили Илона Маска в том, что он «оглушил» их

Вашингтон, , 02:09 — REGNUM В соцсетях стали бурно обсуждать видео испытаний двигателя корабля Starship, которое в Twitter ранее выложил глава компании Space X Илон Маск. Причиной реакции пользователей стал резкий и невероятно громкий звук работы установки.

https://twitter.com/elonmusk/status/1092272377889738752

Те, кто использовал наушники в тот момент, когда решил посмотреть ролик, опубликованный Маском, пожаловались на то, что их ушам пришлось пройти тяжелое испытание.

https://twitter.com/chhlss/status/1092274256933580800

https://twitter.com/marcoraamoos/status/1092273255258320896

Некоторые признались, что они буквально сбросили наушники с головы, настолько неприятным оказался звук. Стоит отметить, что сначала Илон Маск опубликовал беззвучное видео, в котором работа двигателя Starship была показана с более близкого расстояния.

https://twitter.com/wonderofscience/status/1083568796026134528

Читайте также: Дать «лайк» или отобрать смартофон: о вреде и пользе соцсетей

Ранее глава Space X выложил в сеть симки, на которых была запечатлена ракета Starship и стоящий под ней астронавт. Пользователям соцсетей он показался очень забавным, они быстро превратили фотографию в мем.

Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX испытала двигатель для межпланетного корабля Starship