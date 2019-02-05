«Овцы шутят так». Никита Михалков высказался о Comedy Woman

Москва, , 02:08 — REGNUM Участницы Comedy Woman, пошутившие о советском генерале Дмитрии Карбышеве, — это овцы, заявил российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон».

Михалков показал фрагмент передачи Comedy Woman, участницы которого сочли уместным шутить по поводу замученного нацистами в концлагере генерале Дмитрии Карбышеве.

«Ну, а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так. Они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? — сказал Михалков. — Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?»

В передаче 2013 года шутили Екатерина Варнава и Наталия Медведева. Актрисы пошутили насчет «замерзшего духа генерала Карбышева», который «приобнял» одну из них.

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