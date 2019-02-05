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Волгоградец переделывает старые швейные машинки в модели автомобилей

Общество

В конце февраля работы мастера можно будет увидеть в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. Машкова

Волгоград, 5 февраля 2019, 01:22 — REGNUM  Житель Волгограда Сергей Маркачев использует старые швейные машинки «Зингер» для создания моделей автомобилей, сообщает «Волгоградская правда».

Сообщается, что Маркачев разбирает швейные машинки, а из их деталей создает модели старых автомобилей, тракторов, паровозов, мотоциклов и гоночных болидов. Также пытается создавать из деталей «Зингеров» элементы интерьера, например, подставки для цветов. Отмечается, что мастер работает в стиле Junk Art.

В Волгограде 25 февраля пройдет творческая встреча с Сергеем Маркачевым «Перерождение швейной машинки». Мероприятие пройдет в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. Машкова. На выставке будут представлены 14 экспонатов, созданных Маркачевым.

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