Дарёному коню нет места в бюджете: в Курске не работает снегоплавильня

Курск, , 07:54 — REGNUM Проблемы с работой снегоплавильной установки, переданной в дар Курску из столицы, возникли из-за того, что затраты на её обслуживание не предусмотрены в бюджете. Об этом сообщили «Курские известия».

Снегоплавилка, подаренная Курску благодаря стараниям врио губернатора Романа Старовойта, была запущена на Красной площади 17 января. Пробный запуск прошёл успешно, и агрегат увезли для дальнейшей работы. Больше его не видели до тех пор, пока к этому вопросу не вернулся врио губернатора.

«Как уже сообщалось, в первой половине января в Курск для тестового испытания прибыла снегоплавильная установка, предоставленная московским предприятием ООО «Современный дорожный комплекс». Сначала снегоплавильню установили на Красной площади, где проходил ее пробный запуск. Затем машину решено было переместить на охраняемую территорию ООО «Благоустройство», где она продолжает работать в тестовом режиме», — сообщила пресс-служба мэрии 31 января.

Роман Старовойт решил лично проверить ход работ и нашёл на территории частной организации бездействующую установку. Далее последовал телефонный звонок мэру Николаю Овчарову, в котором Старовойт обвинил его в «наплевательском отношении» к городу.

По данным местных СМИ, причины убрать машину подальше всё-таки были: она оказалась не предназначена для переработки больших объёмов снега, поэтому в Москве использовалась во дворах, а деньги для работы и обслуживания установки не предусмотрены в бюджете, как и её охрана.