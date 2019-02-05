Появилась информация о дате релиза ностальгической игры Devil Engine

Вашингтон, , 00:13 — REGNUM В сервисе Steam появилась информация о дате релиза игры Devil Engine, над созданием которой работает компания Protoculture Games. Также разработчики выпустили новый трейлер. Об этом сообщил портал Gematsu.

Игра появится в Steam и на Nintendo Switch 21 февраля 2019 года. Отмечается, что версия Devil Engine для Sony PS4 поступит в продажу несколько позже, точную дату релиза версии игры для этой консоли Protoculture Games и издатель Dangen Entertainemnt пока не назвали.

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Напомним, Devil Engine выполнена в набирающем сегодня популярность ностальгическом жанре пиксельного сайд-скроллера (в таких этих играх происходящее показано геймеру сбоку). Сейчас в игровом сервисе Steam доступна её демонстрационная версия.

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