В Воронеже возбудили дело в отношении подавшегося в бега кредитора

Воронеж, , 08:10 — REGNUM В Воронеже в отношении руководителя липецкого кредитного потребительского кооператива возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, КПК «Капитал Инвест» оставил без денег около 60 воронежцев, открывших вклады под обещанные организацией 12% годовых.

Директор кооператива присваивал денежные средства вкладчиков, составляя фиктивные документы о расходовании денежных средств на нужды кооперативов. Деньги не возвращались в оборот компаний, поэтому клиенты не могли получить вклады и проценты по ним. Филиал кооператива быстро закрылся. Ущерб, причинённый воронежцам, составил более 35 миллионов рублей. Однако филиалы кредитного кооператива работали сразу в нескольких регионах, в том числе и в Липецке.

Ранее прокуратура Липецкой области поддержала ходатайство следственных органов об аресте обвиняемого. В Липецкой области в уже было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Тогда следователи предварительно оценили ущерб от действия мошенников в нескольких региона в сотни миллионов рублей. Обвиняемый скрылся и объявлен в розыск, а арестован он заочно.