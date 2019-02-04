Видео: создатели игры Control показали результаты своей работы

Хельсинки, , 23:41 — REGNUM Компания Remedy опубликовала видео, в котором демонстрируются успехи разработчиков в создании игры Control. Ролик был опубликован 4 февраля на YouTube-канале проекта.

Зрителям предлагается оценить разницу между геймплеем раннего прототипа игры, который компания имела в конце 2017 года и той её версией, которая была представлена на выставке E3 2018. Некоторые пользователи соцсети пошутили на тему того, что в более позднем варианте главная героиня получила, наконец, контроль за её пистолетом.

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Напомним, первый трейлер к игре Control Remedy выпустила в декабре 2018 года. В ней геймерам предложат сыграть за женщину по имени Джесси Фейден — нового руководителя таинственной секретной организации, небоскреб которой подвергся нападению потусторонних сил.

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