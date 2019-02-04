На главной стройплощадке Таджикистана за год погибли шестеро строителей

Душанбе, , 21:34 — REGNUM Более 30 несчастных случаев на производстве произошло в Таджикистане в 2018 году. Об этом сообщил начальник Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве Таджикистана Санат Рахим сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции в Душанбе.

По его же данным, на предприятиях, организациях и различных строящихся объектах за год погибли 20 человек — все они граждане Таджикистана. Столько же получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших двое граждан Китая.

На главную стройку страны — Рогунскую ГЭС — пришлось 11 несчастных случаев, в результате которых погибли шестеро рабочих, пострадали семеро.

Одной из основных причин подобных инцидентов глава Службы назвал несоблюдение элементарной техники безопасности при работах в подземных условиях, в основном на объектах горнопромышленной отрасли.

Напомним, активное строительство Рогунской ГЭС возобновилось в ноябре 2016 года. Тогда были заявлены высокие темпы возведения объекта. Запуск первого из шести агрегатов гидроэлектростанции состоялся 16 ноября 2018 года. Второй планируется запустить уже в марте 2019-го.