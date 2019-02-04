Гдовский район Псковской области отметил 75-летие освобождения от фашистов

г. Гдов, Псковская область, , 20:21 — REGNUM В Гдове Псковской области сегодня, 4 февраля, отметили 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, празднование началось традиционным шествием к братскому захоронению в Гдове, где состоялся торжественный митинг.

В шествии приняли участие ветераны военной службы, военнослужащие Западного военного округа, представителей других силовых ведомств и общественных организаций, воспитанники «Юнармии» .

К братской могиле были возложены венки и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт, а вечером на центральной площади Гдова зажгли партизанский костёр.

Напомним, Гдов был захвачен немецко-фашистскими войсками в июле 1941 года, оккупация продлилась 2,5 года. Гдов был практически полностью разрушен: здесь были взорваны и сожжены 606 из 640 зданий, уничтожены памятники культуры, разрушена промышленность. В январе 1944 года, после отступления немецкой армии, город был практически полностью разрушен. Гдов был освобождён войсками Красной армии 4 февраля 1944 года. Восемь жителей Гдова стали Героями Советского Союза.