Молодежь хочет реализовать себя там, где есть социальный капитал — мнение

Архангельск, , 20:16 — REGNUM Для того, чтобы молодежь хотела реализовывать себя в России, государству необходимо обратить внимание на развитие социального капитала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил проектный менеджер, бывший чиновник Павел Меньшуткин.

«В Стратегию национальной безопасности необходимо вписать словосочетание «социальный капитал», подразумевающее уровень доверия плюс сети связей. Там «человеческий капитал» есть, а социального нет, — заявил Меньшуткин. — Далее, исходя из Стратегии, внести изменения в ряд законов, а также ввести в госпрограммы целевые показатели по социальному капиталу. В первую очередь, уровень доверия населения к власти. Ну и друг к другу, конечно. Например, с начала двухтысячных шла судебная реформа. В 2010 году (примерно) подвели ее итоги, и оказалось, что не выполнен только один показатель: не вырос целевой показатель по уровню доверия населения к судебной системе. Поэтому на втором этапе реформы его просто убрали. Как ни странно, но это именно та печка, от которой может заплясать нормальная система правления государством, на мой взгляд. Как можно повысить целевой показатель по доверию, если вы проводите нечестные выборы? Да никак. Будут ли реализовываться стратегии, если население и бизнес не доверяет властям? Нет, конечно. Социальный капитал — это гумусный, питательный слой для реализации человеческого капитала. Если его нет, то ни о каком развитии не может быть и речи. Молодежь остро чувствует это, поэтому пытается уехать, чтобы реализовать свой человеческий капитал там, где есть толстый слой социального».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу «Левада-центра», больше всего желающих (41%) уехать из России за границу на постоянное место жительства среди молодых людей в возрасте 18−24 года. Меньше всего хотят покинуть Родину люди в возрасте более 55 лет — 5% граждан. В целом число желающих эмигрировать из РФ в последнее время не меняется и составляет 17% всех опрошенных.

Читайте также:

Молодёжь стремится опробовать на зуб «загнивающий Запад»: мнение

Молодежь не приемлет стремление «держать и не пущать»: мнение