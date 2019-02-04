После невыплат зарплат рабочим мукомольного завода Москвы возбуждено дело

Москва, , 20:02 — REGNUM По факту невыплат заработной платы работникам одного из мукомольных заводов Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Речь идет о предприятии ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках». Следствие установило, что генеральный директор этого предприятия с августа 2018 года и по настоящее время частично не выплачивал заработную плату более чем 240 работникам.

На данный момент сумма задолженности по зарплате не менее чем 242 сотрудникам организации составляет 23 млн рублей. В отношении гендиректора ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» возбуждено уголовное дело.

Благодаря проделанной следствием работе уже удалось выплатить более 1 млн рублей задолженности по зарплате.

Следственные действия продолжаются.