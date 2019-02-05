Вторник, 5 Февраля 2019 года
01:29:47 МСК

Госдума обсудит бесплатный проезд по платным дорогам на Севере

Общество

Мост через реку Пур

Госдума обсудит бесплатный проезд по платным дорогам на Севере
Иллюстрация: Sdelanounas.ru
Мост через реку Пур

Москва, 5 февраля 2019, 00:01 — REGNUM  Сегодня, 5 февраля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о платных дорогах на Севере, сообщает ИА REGNUM. Речь идет прежде всего о Ямале.

Законопроектом для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей делаются исключения из общего правила об обеспечении возможности альтернативного проезда в отношении платных автомобильных дорог или платных участков автомобильных дорог.

Законопроект подготовлен в соответствии с обращением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу реализации проекта строительства мостового перехода через реку Пур, отмечают в правительстве.

Предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда и подпадают под вышеуказанные исключения.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о платных дорогах на Крайнем Севере внесен в Госдуму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Создание сети платных автомобильных дорог в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить