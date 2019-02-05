Госдума обсудит бесплатный проезд по платным дорогам на Севере

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 5 февраля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о платных дорогах на Севере, сообщает ИА REGNUM. Речь идет прежде всего о Ямале.

Законопроектом для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей делаются исключения из общего правила об обеспечении возможности альтернативного проезда в отношении платных автомобильных дорог или платных участков автомобильных дорог.

Законопроект подготовлен в соответствии с обращением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу реализации проекта строительства мостового перехода через реку Пур, отмечают в правительстве.

Предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда и подпадают под вышеуказанные исключения.

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