Глава района на Кубани купил для детей-сирот арестантские бараки

Краснодар, , 19:36 — REGNUM В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Усть-Лабинского района, который приобрел квартиры для детей сирот в бараках, где содержались заключенные. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что районная администрация провела электронные аукционы и купила девять квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава Усть-Лабинского района приобрел данные квартиры в собственность и не провел обязательной в таких случаях экспертизы соответствия приобретаемого жилья.

Глава района подписал акты приема-передачи, в которых написано, что данные квартиры якобы соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. За все квартиры из бюджета было уплачено 9,4 млн рублей.

Однако оказалось, что «квартиры» были приобретены в строениях барачного типа, где ранее содержались заключенные. Эксперты проверили эти помещения и пришли к выводу, что они никак не соответствуют предъявляемым требованиям и совершенно не пригодны для проживания.

В итоге в отношении главы района было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».