Врачи призывают ВОЗ объявить ЧС по Эболе в Конго

Лондон, , 19:30 — REGNUM Врачи и представители медицинских организаций обратились к ВОЗ с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в связи с лихорадкой Эбола в Конго, 4 февраля передает агентство Reuters.

Международные эксперты в области здравоохранения, заявление которых опубликовано в британском издании Lancet, заявляют, что объявление ЧС позволит Конго получить «политическую, финансовую и техническую поддержку на высшем уровне для борьбы со вспышкой Эболы».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последней вспышки Эболы на востоке Конго с мая 2018 года уже погибли более 400 человек, общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 700.

Читайте также: ВОЗ: Эбола в Конго распространяется через «структуры здравоохранения»