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Врачи призывают ВОЗ объявить ЧС по Эболе в Конго

Общество

В ходе последней вспышки Эболы на востоке Конго уже погибли более 400 человек

Лондон, 4 февраля 2019, 19:30 — REGNUM  Врачи и представители медицинских организаций обратились к ВОЗ с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в связи с лихорадкой Эбола в Конго, 4 февраля передает агентство Reuters.

Международные эксперты в области здравоохранения, заявление которых опубликовано в британском издании Lancet, заявляют, что объявление ЧС позволит Конго получить «политическую, финансовую и техническую поддержку на высшем уровне для борьбы со вспышкой Эболы».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последней вспышки Эболы на востоке Конго с мая 2018 года уже погибли более 400 человек, общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 700.

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Лихорадка Эбола
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