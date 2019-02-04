В Челябинске под суд отдана школьница-мажорка, сбившая сотрудника ГИБДД

Челябинск, , 19:15 — REGNUM В Челябинске к концу подходит очередное резонансное уголовное дело. Под суд отдана 16-летняя девушка, которую обвиняют в двух случаях грабежа и в угоне автомашины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

По версии следствия, в сентябре 2018 года юная дама угрожала своей знакомой, тоже несовершеннолетней, насилием и под угрозой насилия забрала у неё золотую цепочку. Через три дня вместе со своей 15-летней подельницей она похитила у той же девушки золотые серьги, а 17 ноября угнала автомобиль «Мерседес Бенц Е 200», который принадлежит её бабушке. После этого девочку задержали сотрудники полиции.

Примечательно, что на угнанной машине она допустила наезд на сотрудника ГИБДД. Ему оказали медицинскую помощь. Отвечать за наезд на полицейского девочка не будет, так как на момент совершения преступления ещё не доросла до соответствующей статьи Уголовного кодекса.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский райсуд Челябинска. Пока девушка находится под домашним арестом.