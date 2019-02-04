Плату за выделенные полосы на трассах назвали налогом

Москва, , 19:04 — REGNUM Инициативу Росавтодора ввести платные полосы на федеральных трассах, построенных за бюджетные деньги, назвали налогом и сравнили с «Платоном».

"Росавтодор планирует ввести выделенные платные полосы на уже построенных за бюджетные деньги федеральных трассах. Уже заказано за 55 млн рублей исследование, вовсю идёт подготовка. Я понимаю, когда инвестор строит/реконструирует инфраструктуру в рамках ГЧП, контракта жизненного цикла и др. Она может и должна быть платной — во всем мире так, и это логично. Но нам предлагают иное: построенная на бюджетные деньги (пресловутые наши с вами налоги) трасса вдруг станет платной. С чего вдруг? Это новый налог такой, аналогичный «Платону»?» — отметил в Facebook вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Недоумение у эксперта вызвало обоснование такого решения.

«Но самое чудесное — это обоснование подобных решений. Для улучшения, говорят, пропускной способности. Забывают сказать, что для некоторых это будет улучшение, а для большинства — наоборот. Даже с транспондерами и камерами — нужно на эту полосу как-то попасть, что неминуемо замедлит поток! И потом с этой полосы ещё и съехать надо будет», — указал он.

«Называли бы сразу вещи своими именами: платные услуги в больницах понравились, теперь хотим дороги сделать платными», — резюмировал Шапарин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росавтодорпрорабатывает возможность введения платных выделенныхполос нафедеральных трассах и МКАД. Позже сообщения о намерении вводить платные полосы на МКАДе опровергли.

В Росавтодоре не исключили, что строительство «выделенок» — одна из возможных мер для увеличения пропускной способности федеральных трасс.