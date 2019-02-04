Законопроект о жилищных субсидиях для многодетных семей внесен в Госдуму

Москва, , 18:49 — REGNUM Законопроект о предоставлении жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, внёс в Госдуму депутат Александр Шерин (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля

Речь идёт о семьях, которые фактически проживают в сельской местности не менее 10 лет на момент рождения или усыновления седьмого ребёнка. Так, по данным Шерина, порядка 5% многодетных семей, признают, что денег не хватает даже на питание, а более 50% таких граждан считают свои жилищные условия стесненными.

При этом методика, по которой такие семьи сегодня получают выплаты на жилье, устарела и на полученные средства многодетные семьи не могут ничего приобрести. Поэтому депутат предлагает выплачивать таким гражданам единоразовую субсидию на покупку или постройку жилья по новым правилам.

«Размер помещения определяется нормой предоставления, общая площадь жилого помещения на одного человека равна 18 кв. м. Среднее количество членом семьи (детей и родителей (усыновителей)) в семьях, в которых воспитывается семь и более детей 9 (девять) человек. Таким образом, общая площадь жилого помещения для одной семьи составит минимум 162 квадратных метров», — отмечает депутат.

По данным депутата, на предоставление таких субсидий смогут претендовать порядка 3,4 тыс. семей. В связи с тем, что стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по нормативу достигает 42,8 тыс. рублей, на реализацию законопроекта потребуется порядка 25,283 млрд рублей из федерального бюджета. Однако, уверен депутат, в дальнейшем инициатива приведет к уменьшению нагрузки на региональные бюджеты РФ.