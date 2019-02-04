Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Петербург, февраль: опасная зона — весь город

Общество

Ситуация со снегом и льдом в Петербурге по сравнению с январем практически не изменилась. Смольный требует от районных властей и дорожно-коммунальных служб перейти на круглосуточный режим работы

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Петербург, февраль: опасная зона — весь город
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проход закрыт! (у Спаса-на-Крови)

Санкт-Петербург, 4 февраля 2019, 19:26 — REGNUM  Наступивший февраль принес в Петербург новые снегопады, а все проблемы, с которыми столкнулись горожане и городские коммунальные службы в снежном январе, остались прежними. И они не позволяют петербуржцам и гостям города получить настоящее удовольствие от зимы, без риска травм или переломов.

Власти Петербурга сегодня официально признают: даже самые сильные снегопады не могут считаться в Северной столице стихийным бедствием. И требуют от чиновников на местах, от коммунальных и дорожных служб перейти к круглосуточной уборке города

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Дворцовая площадь в снегу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дворцовая площадь в снегу
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Работа туроператоров в зимнее время
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа туроператоров в зимнее время
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«Зебра» идет по гололеду
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Зебра» идет по гололеду

Мы подробно рассказывали о препятствиях и угрозах, подстерегающих людей на дорогах, тротуарах и крышах Петербурга, иллюстрируя свой рассказ фотографиями, 10 и 21 января.

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Неубранная Дворцовая площадь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Неубранная Дворцовая площадь

Сегодня, 4 февраля, фотокорреспондент ИА REGNUM прогулялся по центру города и увидел всё те же груды снега на дорогах и площадях, порой непроходимые от снежной каши и наледи пешеходные пути, свисающие над головой сосульки.

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Сосульки на крышах домов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сосульки на крышах домов

Ленточки и знаки, обозначающие опасные места, как показывает практика последних дней, помогают уберечь граждан от травм далеко не всегда. Список пострадавших на зимних улицах Петербурга растет с каждым днем.

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Неубранная набережная канала Грибоедова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Неубранная набережная канала Грибоедова
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Кучи снега на Конюшенной площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кучи снега на Конюшенной площади
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Машины в сугробах
Дарья Драй © ИА REGNUM
Машины в сугробах

Тем временем комитет по благоустройству Петербурга рапортует о том, что в очистке улиц от снега используется аж целых 15 видов техники, а за работой дворников следят главы районных администраций.

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«Тигр» на уборке снега
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Тигр» на уборке снега
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Снег на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Снег на Дворцовой площади

Одного из них, главу Фрунзенского района, как уже сообщалось, сегодня уволил врио губернатора Александр Беглов, лично убедившийся в неудовлетворительной уборке этого района и не заставший ни одного чиновника в здании районной администрации в минувшее воскресенье.

«Плохая уборка — угроза безопасности населения. Мы должны сделать всё возможное, чтобы город был в надлежащем состоянии. В ближайшие дни вновь ожидаются снегопады. У нас с вами нет выходных, нет оправданий. За нами 5,5 миллионов петербуржцев, которые нам доверяют», — заявил сегодня Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга, посвященном уборке улиц и дворов от снега и наледи.

По словам врио губернатора, качество уборки должно оцениваться не по количеству выведенной на улицы техники и объему вывезенного снега, а по критерию «чисто — не чисто», «скользко — не скользко».

Глава города сказал о плохой организации работы оперативных штабов в районах, отсутствии координации в работе уборочной техники, коммунальных служб и ГИБДД, из-за чего снег с крыш часто сбрасывается на уже вычищенные тротуары. «За всё отвечают главы районов. Это ваша зона ответственности», — подтвердил Беглов.

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Сугробы на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сугробы на Дворцовой площади

Напомним, в Петербурге улицы и дворы этой зимой убирают, по бумагам, 9,5 тыс. дворников и 1,8 тыс. единиц уборочной техники. Как признают в Смольном, городу необходимо закупить еще как минимум 1200 единиц уборочной техники, для обслуживания которой потребуется нанять на работу 2500 водителей-механизаторов.

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regnum author Дарья Драй
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Снегопады, метели, снежные бури
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