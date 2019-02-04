Петербург, февраль: опасная зона — весь город

Санкт-Петербург, , 19:26 — REGNUM Наступивший февраль принес в Петербург новые снегопады, а все проблемы, с которыми столкнулись горожане и городские коммунальные службы в снежном январе, остались прежними. И они не позволяют петербуржцам и гостям города получить настоящее удовольствие от зимы, без риска травм или переломов.

Власти Петербурга сегодня официально признают: даже самые сильные снегопады не могут считаться в Северной столице стихийным бедствием. И требуют от чиновников на местах, от коммунальных и дорожных служб перейти к круглосуточной уборке города

Мы подробно рассказывали о препятствиях и угрозах, подстерегающих людей на дорогах, тротуарах и крышах Петербурга, иллюстрируя свой рассказ фотографиями, 10 и 21 января.

Читайте также: «Бедлам или показуха». Петербург скован льдом и завален снегом

Читайте также: Лёд и камень: Петербург продолжает проигрывать войну зиме

Сегодня, 4 февраля, фотокорреспондент ИА REGNUM прогулялся по центру города и увидел всё те же груды снега на дорогах и площадях, порой непроходимые от снежной каши и наледи пешеходные пути, свисающие над головой сосульки.

Ленточки и знаки, обозначающие опасные места, как показывает практика последних дней, помогают уберечь граждан от травм далеко не всегда. Список пострадавших на зимних улицах Петербурга растет с каждым днем.

Тем временем комитет по благоустройству Петербурга рапортует о том, что в очистке улиц от снега используется аж целых 15 видов техники, а за работой дворников следят главы районных администраций.

Одного из них, главу Фрунзенского района, как уже сообщалось, сегодня уволил врио губернатора Александр Беглов, лично убедившийся в неудовлетворительной уборке этого района и не заставший ни одного чиновника в здании районной администрации в минувшее воскресенье.

«Плохая уборка — угроза безопасности населения. Мы должны сделать всё возможное, чтобы город был в надлежащем состоянии. В ближайшие дни вновь ожидаются снегопады. У нас с вами нет выходных, нет оправданий. За нами 5,5 миллионов петербуржцев, которые нам доверяют», — заявил сегодня Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга, посвященном уборке улиц и дворов от снега и наледи.

По словам врио губернатора, качество уборки должно оцениваться не по количеству выведенной на улицы техники и объему вывезенного снега, а по критерию «чисто — не чисто», «скользко — не скользко».

Глава города сказал о плохой организации работы оперативных штабов в районах, отсутствии координации в работе уборочной техники, коммунальных служб и ГИБДД, из-за чего снег с крыш часто сбрасывается на уже вычищенные тротуары. «За всё отвечают главы районов. Это ваша зона ответственности», — подтвердил Беглов.

Напомним, в Петербурге улицы и дворы этой зимой убирают, по бумагам, 9,5 тыс. дворников и 1,8 тыс. единиц уборочной техники. Как признают в Смольном, городу необходимо закупить еще как минимум 1200 единиц уборочной техники, для обслуживания которой потребуется нанять на работу 2500 водителей-механизаторов.

Смотрите галерею к статье