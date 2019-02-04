Роспатент проверит данные об ущемлении отечественных фармпроизводителей

Москва, , 18:20 — REGNUM Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев направил запрос в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на предмет проверки информации об ущемлении прав российских фармацевтических компаний и лишении патента российских лекарственных препаратов в интересах иностранных конкурентов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Ситуация, когда отечественные препараты, разработанные в том числе с привлечением бюджетных средств, вышедшие на российский рынок, вдруг лишаются патентов, а зарубежные аналоги получают преимущества, недопустима. На рынке должны быть представлены препараты всех возможных производителей. Главное, чтобы лекарства были доступные, качественные и помогали больным», — заявил Пискарев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить факты ущемления прав российских фармацевтических компаний.

Пискарев уточнил, что речь идет о препаратах для лечения онкологических больных.

Парламентарий также сообщил о планах запросить в ведущих онкологических клиниках страны дополнительную информацию о пользе и эффективности отечественных аналогов.

«Если хотя бы один из фактов нарушения законодательства об обороте лекарств подтвердится, то материалы будут нами переданы в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу для рассмотрения в пределах компетенции», — заверил глава комитета.

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