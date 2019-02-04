Бывшему вице-мэру Оренбурга продлили срок ареста

Оренбург, , 18:12 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста для обвиняемого в коррупции бывшего заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова. Период ареста продлён на два месяца — до 8 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Напомним, Геннадий Борисов был задержан 8 августа 2018 года. Его обвинили во взяточничестве. Как утверждает следствие, в автомобиле у задержанного обнаружили 2 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и пункту п «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

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10 августа экс-чиновника заключили под стражу до 8 октября. Однако 28 августа меру пресечения смягчили, отпустив фигуранта коррупционного дела под домашний арест. По данным суда, с заместителем главы города заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Стоит отметить, вслед за Борисовым был задержан и его начальник. Экс-мэра Евгения Арапова также обвинили в коррупции и заключили под стражу. В СИЗО он провёл пять месяцев. Меру пресечения изменили только 6 января 2019 года. В настоящее время Арапов пребывает под домашним арестом.

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