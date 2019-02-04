Где иномарки за госсчет?: депутат из Карачаево-Черкесии вынесла сор из избы

Черкесск, , 18:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии разгорается конфликт, главным героем которого оказалась депутат городской думы столицы республики Алина Чикатуева. Она упрекнула руководство столицы в покупке дорогостоящих автомобилей. По ее словам, три иномарки были куплены для города, а никто их не видел.

«Депутаты только сейчас узнали об этих машинах через СМИ. Где эти иномарки? Если вы их купили для думы, почему депутаты и ваш заместитель не ездят на них по рабочим делам? Вы для личного пользования их приобрели? По всем обращениям я получаю один ответ: в бюджете нет денег. Однако на иномарки у вас есть деньги», — возмутилась Чикатуева.

С вопросом о судьбе купленных автомобилей Алина Чикатуева обратилась к главе муниципального образования Евгению Беланову в ходе заседания гордумы. Однако ответа от него не получила, о чем свидетельствуют кадры видео.

Напомним, депутат является в настоящее время участником судебного процесса. Ее уличили в сокрытии доходов и требуют лишить мандата. Истцом выступает глава Карачаево-Черкесии. В ответ на судебное разбирательство Чикатуева выдвинула встречное обвинение в адрес властей города Черкесска, упрекнув их в покупке автомобилей класса «люкс».

Стоит отметить, что еще в ноябре 2018 года ряд СМИ, в том числе «МК — Кавказ», написали, что на сайте госзакупок опубликована информация о покупке мэрией Черкесска трех седанов Toyota общей стоимостью около 6,5 млн рублей. Якобы новые машины должны быть приобретены для мэра города Черкесска Руслана Тамбиева, а также его первого заместителя Алексея Баскаева и главы муниципалитета Евгения Беланова.

В попытке купить дорогой автомобиль прокуратура республики уличила в 2018 году главу Карачаевского района Спартака Кущетерова. Его администрация разместила на сайте госзакупок тендер на покупку иномарки за 2,3 млн рублей. Аукцион был аннулирован, и на сайте надзорного ведомства появилось разъяснение причин. Так, покупка автомобиля такого класса, как указывалось в тендере, стоимостью не выше 2,5 млн рублей разрешается лишь для федеральных министров или их замов.

Для руководителей же территориальных структурных подразделений госорганов цена подобной закупки ограничена 1,5 млн рублей. При этом, по материалам СМИ, информации об аннулировании тендера мэрии Черкесска не было. Получается, что машины все же были закуплены.

Как сообщало ИА REGNUM, Чикатуева связывает уголовное дело в отношении себя и требование лишить ее мандата с критикой местных властей. Она выступила в телепередаче «Мужское/Женское» на первом канале, где рассказала о том, как в регионе отнеслись к проблемам многодетной матери. По словам депутата, в ее декларации о доходах не было изъянов. Она указала в ней все свои доходы. Однако в настоящее время из справки исчезли несколько страниц.

По данным начальника правового управления главы КЧР Александра Тлишева, в справке о доходах депутат гордумы Черкеска не указала пять счетов в двух банках.

«В связи с допущенными Чикатуевой коррупционными правонарушениями 26 декабря в горсуд Черкесска было подано административное исковое заявление о досрочном прекращении ее полномочий как депутата гордумы Черкесска», — цитирует Тлишева «Интерфакс-Юг».

Первое заседание суда состоялось 30 января, следующее — 14 февраля. Напомним, Алина Чикатуева является депутатом думы города Черкесска с сентября 2017 года. Она представляет партию «Коммунисты России».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Карачаево-Черкесии подал в суд на депутата гордумы