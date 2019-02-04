В Южной Корее увеличилось количество аварий в период новогодних праздников

Сеул, , 18:01 — REGNUM Представители исследовательского центра при компании Hyundai Marine & Fire Insurance провели исследование дорожно — транспортных происшествий в период новогодних праздников. Об этом сообщает YTN.

Было обнаружено, что среди 118 тысяч аварий, которыми компания занималась лично, в период новогодних праздников в течении последних 5 лет происходит в среднем 22,6 аварии в день, причиной которой является состояние алкогольного опьянения. Это на 20,2% чаще, чем среднее число дорожно-транспортных происшествий в нетрезвом виде в феврале прошлого года. В феврале 2018 года произошло 18,8 аварий.

Кроме того, среди возрастных групп, которые чаще всего садятся за руль в нетрезвом виде были люди в возрасте от 40 лет — 25,7%, те, кому меньше 30 — 24,9%, те, кому за 30 — 24,2%, а также тем кому за 50 — 19%.

Кроме того, представители исследовательского института подчеркнули, что чаще всего аварии происходят на рассвете ил поздно ночью. 10,7% аварий происходят во второй половине дня (~ 14:00 — 16:00), что в 1,8% чаще, чем в рабочее время.