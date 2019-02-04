Карантин по гриппу ввели в шести муниципальных образованиях Прикамья

Пермь, , 17:47 — REGNUM В Пермском крае свирепствует ОРВИ и грипп. За период с 28 января по 3 февраля рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 40,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Напомним, из-за высокого уровня заболеваемости среди школьников во всех школах Перми с 31 января по 8 февраля приостановлен аудиторный учебный процесс. Также на карантин закрыты учреждения среднего профессионального образования и допобразования.

По данным Роспотребнадзора, помимо Перми карантинные мероприятия коснулись школ ещё пяти муниципальных образований — Чайковского, Чернушинского, Еловского, Уинского, Осинского районов. На очереди ещё 13 муниципальных образований, где школы планируют закрыть на карантин в период с 4 по 8 февраля.

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