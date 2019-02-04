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Анонсирован посмертный видеоклип рэпера Децла

Общество

Новое видео появится на YouTube-канале артиста 6 февраля

Москва, 4 февраля 2019, 17:38 — REGNUM  Новое музыкальное видео рэпера Децла выйдет в среду, 6 февраля. Об этом сообщила на своей странице в Instagram супруга скончавшегося артиста Юлия Толмацкая.

«В YouTube на канале Detsl aka Le Truk, около девяти утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех», — написала она.

Напомним, что в этот же день состоится прощание с артистом, он будет похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, скончался в возрасте 35 лет в результате остановки сердца после концерта в Ижевске.

Читайте ранее в этом сюжете: Похороны рэпера Децла состоятся 6 февраля в Москве

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