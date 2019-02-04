Молодежь не приемлет стремление «держать и не пущать»: мнение

Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Высокий процент молодых людей, заявивших о желании уехать из России на постоянное место жительства за рубеж, объясняется ощущением отсутствия перспектив в своей стране. Однако между этим настроением и реальным его воплощением существует большая разница, что даёт шанс на исправление ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 4 февраля петербургский политолог и публицист Юрий Светов.

Напомним, среди молодых людей в возрасте 18−24 года 41% респондентов сказали о желании покинуть Россию. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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«Некоторое время назад был принят закон, повысивший предельный возраст пребывания людей на государственной службе. Для молодежи это сигнал — «вас не ждут», — отметил Юрий Светов.

Он считает, что провозглашенные на федеральном уровне программы по поддержке социально активной молодежи пока не приносят реальных результатов, «молодые люди не чувствуют, что пути для них открыты».

«Конечно, появились новые молодые министры и губернаторы, но пока это не вызывает ощущения, что социальные лифты заработали по-настоящему», — считает политолог.

«И, наконец, главная проблема — сужение в России возможностей для диалога, для высказывания своего мнения. Эти бесконечные ограничительные законы, которые принимает Госдума — и Заксобрание Петербурга этим грешит — они всё время направлены на запреты. Для этого поколения, которому действительно важна свобода общения, свобода самовыражения, — такая тенденция выглядит неприемлемой», — считает Юрий Светов.

Он добавил, что настроения в пользу эмиграции возникают, когда пространство свободы реально сужается, «или людям кажется, что оно сужается». Такие настроения — не только в России, но и, например, появились в США после победы Трампа в 2016 году и в Великобритании после голосования по брекситу.

В то же время заявление о желании уехать из страны еще не означает, что молодые люди его исполнят, считает собеседник ИА REGNUM.

«Опросы — это как флюгер, который показывает направление ветра, но не силу этого ветра. Поэтому высказывания о желании уехать — пока только сигнал для беспокойства. У многих людей, которые говорят «я бы уехал», нет достаточно четкого понимания, что в том мире тоже придется пробиваться. Это понимание приходит позже. Хотя, конечно, есть те, кто уверен в своих силах», — отметил Юрий Светов.

Политолог считает, что 2019 год в России «должен развернуть в обратную сторону эти запретительные тенденции, страсть ограничивать, запрещать, затыкать рот и прочее».

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