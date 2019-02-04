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Volvo отзывает около 2 тысяч автомобилей в России из-за дефекта ПО

Общество

Отзыву подлежат модели S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90

Москва, 4 февраля 2019, 16:56 — REGNUM  Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве 1937 автомобилей с российского рынка. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Volvo моделей S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованные в период с 2017 года по настоящее время.

Причиной отзыва авто названо отклонение в программном обеспечении модуля связи, которое может повлиять на работу системы Volvo On Call и ряда других функций, в том числе систем поддержки водителя. В случае ДТП система не сможет направить корректную информацию в центр экстренной помощи о местонахождении автомобиля.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнено обновление программного обеспечения модуля связи. Работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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