Хаос и манипуляции с мусором: собирают в кубометрах, а привозят в тоннах

Уфа, , 16:53 — REGNUM Если посмотреть на картину с ТКО в целом, — это хаос. Так охарактеризовал реализацию «мусорной реформы» в стране секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

«Мусор собирают у населения в кубометрах, а на полигоны уже привозят в тоннах. Так, например, плотность мусора в Томске и Красноярске отличается в 6 раз! Ясно, что за этим могут скрываться манипуляции», — сказал Фадеев на совещании в Уфе.

При этом, как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, он отметил, что в республике более понятная ситуация, чем в других регионах, нормативы по объему и плотности ТКО сбалансированы.

По мнению участников круглого стола, так называемая «мусорная реформа» оказалась серьезным вызовом для региональных и муниципальных властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России начался переход на новую схему обращения с ТКО. В этом году 69 регионов начали перестройку системы. Ее ключевой элемент — появление регионального оператора. Контролировать работу всех региональных операторов будет единый федеральный оператор — публично-правовая компания «Российский экологический оператор».