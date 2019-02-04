От роботизации спасет предпринимательство и интеллект, считают на Урале

Екатеринбург, , 17:04 — REGNUM Всеобщей роботизации и высвобождению большого количества рабочих мест можно ответить уходом людей в предприниматели. Об этом заявил председатель свердловского отделения объединения предпринимателей «Опора России» Илья Тыщенко корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы видим, какой сейчас прогресс — в ближайшие несколько лет будет высвобождаться огромное количество рабочих мест. Туда, где раньше были востребованы люди, теперь будут приходить роботы и другие технологии. Нам нужно как можно больше людей, которые уходят со своих рабочих мест, обучать предпринимательству», — считает Тыщенко.

Альтернативных способов справиться с вызовом не так много, считает эксперт:

«Других вариантов у нас нет. Либо социальные выплаты, но реализовать это будет даже сложнее, чем с пенсиями. Один из вариантов — да, становиться предпринимателями», — добавил руководитель.

А руководитель исполкома свердловского отделения «Деловой России» Юлия Малоземова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что роботизация просто изменит формат работы и отношения к рабочему времени:

«Роботизация — это не такой страшный тренд. Когда говорят, что люди полностью останутся без работы, это не так. Скорее всего, изменится формат найма. Это уже меняется — люди уже переходят на неполную занятость. Будет не пятидневная рабочая неделя, а четырехдневная, и так далее», — сказала Малозёмова.

Эксперт добавила, что в результате прогресса будут развиваться другие отрасли:

«Это не значит, что мы останемся без работы или будем меньше зарабатывать. Это значит, что мы будем задействованы в разных сферах, скорее всего, и использовать именно интеллектуальные компетенции. Будут развиваться другие отрасли — индустрии развлечения, отдыха, досуга, которые дадут дополнительные рабочие места», — добавила Малозёмова.

Напомним, 16 января 2019 года глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов предрёк скорое исчезновение профессиям продавца и водителя. По мнению эксперта, именно сферы продаж и перевозок роботизируются быстрее всего в настоящий момент.

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