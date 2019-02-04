В Южной Корее продолжает расти количество людей, заболевших корью

Сеул, , 17:48 — REGNUM Количество заболевших корью в Южной Корее увеличилось до 48 человек, сообщает TV Chosun.

Согласно новостному источнику, заболевание было обнаружено у 39-летнего казаха, живущего в городе Инчхон.

Кроме того, в январе месяце женщина, вернувшаяся с Украины из командировки также обратилась в клинику с жалобами на сыпь и боли в горле. В городе Ыйджобу, провинции Кёнгидо, также был зафиксирован случай заражения корью. 37-летний кореец, живущий во Вьетнаме, вернулся в родной город, чтобы провести праздники с родней. Также 3-летний ребенок из города Ансан перенял все симптомы родителя, который уже болел данным заболеванием. Кроме того, заболевание было обнаружено у 25-медсестры, работавшей в одной из больниц, где ранее была диагностирована корь.