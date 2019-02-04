Разработчики Metro Exodus рассказали о создании игры и работе с Глуховским

Киев, , 17:15 — REGNUM Автор сайта Spiel Times Пингал Пратюш сообщил, что ему удалось пообщаться с сотрудниками студии 4A Games. Разработчики рассказали ему об атмосфере во время создания Metro Exodus, о работе с Дмитрием Глуховским и переходе игры в магазин Epic Games Store.

Разработчики поделились, что единственным недостатком в работе считают более тесные помещения по сравнению с офисом компании на Мальте. Также сотрудники сообщили, что во время разработки игры случались переработки, но они всегда компенсировались дополнительными отгулами. По словам работников, 4A Games, менеджеры студии всегда идут навстречу работникам и позволяют взять дополнительный отпуск или выходной день. Многие сотрудники работают по гибкому графику.

О сделке с Epic Games разработчики не знали. Журналисту заявили, что студия думает прежде всего не о деньгах, а о репутации. По словам сотрудников, после новости о переходе Exodus в Epic Games Store фанаты начали винить 4A Games в этом решении, хотя разработчики не имеют к нему никакого отношения. В студии считают, что уход игры из Steam практически не повлияет на её продажи.

Также создатели игры рассказали о работе с автором вселенной Metro Дмитрием Глуховским. По словам работников 4A Games, писатель всегда выходит на связь и часто консультирует разработчиков в различных спорных моментах. При этом Глуховский никогда не просит что-либо изменить в игре и полностью доверяет людям, ответственным за разработку проекта по его вселенной.

Стоит отметить, что в материале Spiel Times имена сотрудников студии не разглашаются, а от 4A Games никаких комментариев на этот счёт не поступало.

Напомним, что ранее разработчики из 4A Games обратились к недовольным фанатам и попросили их адресовать все свои претензии по поводу переноса Metro Exodus из Steam непосредственно издателю игры. Сотрудники студии не имеют никакого отношения к этому, а их единственная цель — развивать франшизу Metro.

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