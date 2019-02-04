Объявлены в розыск экс-министр культуры Карачаево-Черкесии и зять Арашукова

Черкесск, , 16:37 — REGNUM По делу Арашуковых следствие объявило в розыск еще двоих уроженцев Карачаево-Черкесии, которые могут являться предполагаемыми участниками организованной преступной группы. Ищут зятя Арашукова-старшего Умара Калмыкова и бывшего министра культуры Карачаево-Черкесии Уали Евгамукова, пишет «Кавказ Пост».Стоит отметить, что Калмыков является директором филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске, а Евгамуков известен тем, что является известным танцором, чемпионом Европы по латиноамериканским танцам. У следствия есть основание полагать, что он также может быть замешан в делах семьи Арашуковых.

Всем постам ДПС направлены ориентировки на них. Разыскиваемые могут передвигаться на автомобилях Toyota Camry и Mercedes, сказано в них. В числе тех, на кого разослана ориентировка, также был исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов.

Но он сам явился в управление ФСБ по Карачаево-Черкесии, чтобы, как он сам заявил, узнать, в чем его обвиняют. Следствие попросило заключить Кятова под стражу, на что адвокат предложил освободить его клиента под залог в размере 1 млн рублей. Однако суд не удовлетворил просьбу стороны защиты и арестовал Кятова на два месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо в ходе заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинения в причастности к двум убийствам, участии в организованном преступном сообществе и оказании давления на свидетеля.

В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан его отец — советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. Его обвиняют в хищении у ПАО «Газпром» газа на сумму свыше 30 млрд рублей.

В настоящее время по делу задержаны уже семь фигурантов, в том числе директор филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев, первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов.