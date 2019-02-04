Авария под Калугой: организаторы поездки не имели прав на перевозку детей

Ярцево, Смоленская область, , 16:33 — REGNUM Нарушения при организации поездки детей из смоленского Ярцево в Калугу выявила прокуратура Смоленской области. Как сообщало ИА REGNUM, проверку прокуратура начала 3 февраля по факту аварии с участием автобуса, в которой погибли семь жителей — в том числе трое детей — Ярцево.

«Автобус индивидуального предпринимателя был 1989 года выпуска, что противоречит требованиям п. 3 вышеназванных правил, которыми установлено, что используемый для перевозки автобус должен быть не старше 10 лет», — цитирует издание «Рабочий путь» старшего помощника прокурора области Александра Боровикова.

При этом, подчеркнул представитель прокуратуры, предприниматель не направлял уведомление в ГИБДД о перевозке детей из Ярцево в Калугу. Также было установлено, что ни владелец АНО «Спортивный клуб Вертим», ни его супруга, которая вела занятия с детьми, за получением лицензии на право осуществления образовательной деятельности в департамент по образованию и науке не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 февраля на трассе в Калужской области перевернулся автобус, следовавший из смоленского Ярцево в Калугу. В автобусе находились 31 ребенок и 16 взрослых — дети ехали на танцевальный конкурс в Калугу. В аварии погибли семь человек, в том числе трое детей — девочки восьми и семи лет. 24 человека оказались в больницах. Сегодня, 4 февраля, тела погибших доставят в Ярцево для похорон.

СКР расследует уголовное дело по факту аварии. Водитель и собственник автобуса задержаны.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата похорон погибших в ДТП под Калугой