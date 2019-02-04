Вдова ветерана войны в Сирии добилась повышения пенсии только через суд

Владимир, , 16:33 — REGNUM Ленинский районный суд Владимирской области подтвердил право вдовы погибшего в Сирийской Арабской Республике летчика Андрея Пыленка на надбавку к пенсии по потере кормильца, которую раньше отказался подтверждать местный военный комиссариат. Такие данные следуют из материалов суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2018 года военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на российский военный аэродром на базе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. На борту самолета находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них были 27 офицеров, один из которых был в звании генерал-майора. В их числе был и капитан Андрей Пыленок.

Вдова погибшего офицера в ноябре 2018 года обратилась в военный комиссариат за перерасчетом пенсии по потере кормильца с учетом её повышения. Выплаты Пыленок и двум её детям должны были проиндексировать на 32% как членам семьи ветерана боевых действий.

Однако военкомат по неизвестной причине отказал в перерасчете. Тогда Пыленок обратилась в военную прокуратуру Владимирского гарнизона. Требования Пыленок в суде были поддержаны прокурором. В итоге суд постановил произвести перерасчет выплат с учетом их повышения.