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СМИ: В Госдуме предложили считать убийцами водителей, уехавших с места ДТП

Общество

Скрывшихся с места ДТП водителей также предлагают рассматривать как преднамеренных преступников, скрывшихся с места преступления, и наказывать более жестко

Москва, 4 февраля 2019, 16:30 — REGNUM  Водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также покинувших место ДТП, надо расценивать как убийц и привлекать к более жесткой ответственности, предложил первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.

Об этом 4 февраля сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Агентство утверждает, что Олег Нилов намерен предложить применять к покинувшим место происшествия водителям нормы статьи 105 УК РФ «Убийство» или статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По информации агентства, Нилов считает, что попытка скрыться с места преступления свидетельствует о том, что правонарушение не является непреднамеренным.

Кроме того, агентство «Москва» сообщает о предложении Нилова конфисковывать у таких водителей их автомобили, так как машину следует рассматривать как орудие убийства.

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