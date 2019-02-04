СМИ: В Госдуме предложили считать убийцами водителей, уехавших с места ДТП

Москва, , 16:30 — REGNUM Водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также покинувших место ДТП, надо расценивать как убийц и привлекать к более жесткой ответственности, предложил первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.

Об этом 4 февраля сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Агентство утверждает, что Олег Нилов намерен предложить применять к покинувшим место происшествия водителям нормы статьи 105 УК РФ «Убийство» или статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По информации агентства, Нилов считает, что попытка скрыться с места преступления свидетельствует о том, что правонарушение не является непреднамеренным.

Кроме того, агентство «Москва» сообщает о предложении Нилова конфисковывать у таких водителей их автомобили, так как машину следует рассматривать как орудие убийства.

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