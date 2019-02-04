В Москве перекрыт съезд с трассы М-4 «Дон»

Москва, , 16:24 — REGNUM В Москве съезд с трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД перекрыт, сообщили 4 февраля в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Съезд с трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД перекрыт. Ближайший разворот — в районе ТЦ «Вегас». Планируйте маршруты заранее!» — обратились к автовладельцам в ЦОДД.

Причины, по которым введены ограничения, не названы.

Как сообщало ИА REGNUM, улица Липецкая на юге Москвы оказалась недоступной для проезда из-за скопления воды днём 4 февраля. В настоящий момент движение по направлению в Московскую область восстановлено.

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