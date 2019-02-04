77% французов считают зарплату чиновников завышенной — опрос

Париж, , 16:22 — REGNUM Согласно опросу французской компании, занимающейся политическими и маркетинговыми исследованиями, OpinionWay, 77% респондентов во Франции считают, что избранные должностные лица имеют слишком высокую заработную плату, сообщает 3 февраля французское информационное агентство Linfo.

По данным опроса, 77% респондентов согласны с тем, что заработная плата у избранных должностных лиц во Франции слишком высокая, 14% опрошенных считают, что «так и должно быть», а 8% полагают, что им недостаточно платят.

Издание отмечает, что среди опрошенных молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет менее склонны критиковать зарплату избранных должностных лиц, чем респонденты старше 50 лет. Среди последних 82% опрошенных считаю зарплату чиновников очень важной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической службы Elabe, 66% респондентов во Франции считают, что «национальные дебаты» в стране ничего не изменят.

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