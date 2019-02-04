В Екатеринбурге проверяют вторую заявку на референдум о «храме на Драме»

Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM Уже вторую заявку на регистрацию инициативной группы по референдуму о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге начали проверять в горизбиркоме. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в самой избирательной комиссии.

«Были приняты традиционные организационные решения в рамках проверки поступивших документов», — сообщили в избиркоме.

Итоги проверки обещают подвести уже через 15 дней после поступления заявки — то есть до 14 февраля включительно. Результаты огласят на заседании рабочей группы избиркома.

В новую заявку организаторы внесли исправления, которые требовал у них избирком после проверки первой заявки, сообщила корреспонденту ИА REGNUM один из инициаторов референдума Анна Балтина. Теперь в качестве территории референдума указано муниципальное образование «город Екатеринбург», а из списка инициативной группы был исключен Дмитрий Ч., — в избиркоме сообщили, что данные по нему не соответствуют имеющейся информации в комиссии.

По словам Балтиной, избирком всё же оказался не прав в ситуации с исключенным активистом — из УФМС была неправильно передана информацию о прописке Дмитрия Ч., считают общественники. Тем не менее, рисковать снова они не стали, и активиста убрали из членов инициативной группы.

Напомним, в первая заявка на регистрацию инициативной группы по референдуму общественникам было отказано 29 января 2019 года. Сам храм планируют возводить с весны 2019 года. Инициативные горожане хотят поставить два вопроса перед горожанами: строить ли храм Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы, и стоит ли ввести запрет на возведение любых объектов в скверах и парках города.

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