В Алма-Ате арестовали судью за получение взятки в $10 тыс

Алма-Ата, Казахстан, , 16:01 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана арестовали судью Ауэзовского района Алма-Аты при получении взятки в размере $10 тыс., сообщили 4 февраля в пресс-службе Верховного суда республики.

Отмечается, что задержание судьи произошло за счет совместных мероприятий национального бюро по противодействию коррупции республики и отдела внутренний безопасности Верховного суда республики.

Как сообщала ИА REGNUM, 23 января 2019 года Мажилис парламента Казахстана одобрил два законопроекта по вопросу реформирования судебной системы. Проекты документов направлены на развитие и обоснование системы подбора судей. В частности, кандидатов в судьи предлагается проверять на полиграфе.

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