Суд Грузии отпустил граждан Украины, обвинённых в подготовке провокаций

Киев, , 16:00 — REGNUM Суд Тбилиси выпустил под залог участников украинского добровольческого бандформирования, которых обвинили в незаконном хранении оружия, заявил депутат Верховной рады Семён Семенченко 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Он в очередной раз заявил, что граждане Украины не готовили вооружённые провокации в отношении грузинской оппозиции, на случай акций протеста после выборов президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года в Тбилиси была задержана группа граждан Украины, среди которых, по некоторым данным, оказался депутат Верховной рады Семён Семенченко (настоящее имя Константин Гришин).

Шестерых граждан Украины и одного грузина обвинили в незаконном хранении оружия и подготовке вооружённых провокаций, а Семенченко избежал задержания, предъявив украинский дипломатический паспорт.

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