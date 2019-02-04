Бывшим членам правительства Дагестана продлили срок ареста

Махачкала, , 16:00 — REGNUM На два месяца, до 3 апреля включительно, продлён срок домашнего ареста бывшему заместителю председателя правительства Дагестана Рамазану Алиеву и экс-заместителю начальника управления администрации главы и правительства республики Исмаилу Эфендиеву. Они проходят по одному уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 4 января в пресс-службе Советского районного суда города Махачкалы.

Напомним, Рамазан Алиев был задержан 4 июля и в тот же день был отправлен в отставку. Спустя два дня решением суда он был заключён под стражу, а затем срок ареста дважды был продлён. В начале декабря подозреваемый был отправлен под домашний арест. Мера пресечения была смягчена в связи с признательными показаниями бывшего чиновника.

По неофициальной информации, будучи руководителем администрации прежнего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Рамазан Алиев поместил на гособслуживание в правительственном гараже частный автомобиль — бронированный внедорожник, на котором передвигался экс-глава республики. Ущерб казне от содержания и ремонта машины с 2016 по 2017 годы составил, по разным данным, от 14 до 18 млн рублей.

По данному уголовному делу в сентябре был задержан и заключён под стражу и Исмаил Эфендиев. После того, как срок ареста был дважды продлён, в декабре его, как и Алиева, отпустили под домашний арест за дачу признательных показаний.

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В деле по подозрению, а превышении должностных полномочий фигурирует также бывший руководитель ГКУ «Автохозяйство» (правительственный гараж) Асхабали Абдулатипов, который приходится племянником бывшему лидеру республики. Он был арестован в июле и всё ещё находится под стражей. На сей раз Советский районный суд Махачкалы продлил ему меру пресечения ещё на месяц — до 3 марта включительно.

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