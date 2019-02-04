Все школы Саратова закроются на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Саратов, , 15:41 — REGNUM С 5 февраля все школы Саратова будут закрыты на карантин. Противоэпидемические мероприятия также распространяются на все учреждения дополнительного образования, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Отмечается, что карантин вводится согласно распоряжению главного государственного санитарного врача города до 11 февраля.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на неделе с 21 по 28 января эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом был повышен в возрастных группах 3−6 лет — на 11,03%, 7−14 лет — на 23,93%. В целом рост заболеваемости составил 39,2%. Превышение среднемноголетних показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 20 районах области.

ИА REGNUM напоминает, на прошлой неделе уже были приостановлены занятия в 30 классах 12 школ и 6 группах детских садов на территории региона. Полностью отменили занятия в 4 школах в Балаковском, Аркадакском, Самойловском районах, а также в 2 дошкольных детских образовательных учреждениях Петровского и Федоровского районов.